Chcesz zobaczyć jak wyglada Hogwart, Privet Drive czy ulica Pokątna? W jaki sposób kręcono filmy o znanym czarodzieju? Zabieram Was do studia Warner Bros niedaleko Londynu. We wpisie również o tym ile trzeba zapłacić, jak kupić bilety i zaoszczędzić (czas i pieniądze).