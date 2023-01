Albo piany jak któryś sklep popełnił błąd i anulowali zamówienia więc nie udawało się wyłudzić jakiegoś towaru albo usługi.

To nie jest wyłudzanie. Tak stanowi prawo i jak pójdziesz do sądu, to dostajesz to za co zapłaciłeś.Złodziejem i żebrakiem w tym przypadku jest sklep. Zawarł z kupującym umowę, a teraz to już mu się odwidziało, teraz to już nie chce. Jak klient zgodzi się na kupon w ramach rekompensaty,