OK, być może polskie tzw. elity polityczne są szantażowane przez ukraińską bezpiekę. No i co z tego? Czy pomoc, której udzielamy Ukrainie, jest zbyteczna i bezsensowna? Czy SBU szantażuje także władze państw bałtyckich, państw skandynawskich, USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, które również wspierają Ukrainę. Kto w takim razie szantażuje Orbana, który liże tyłek Putinowi? Dlaczego nasz rusofil Sykulski tak bardzo nie może przeboleć, że Rosja przegrywa wojnę? Może na niego taśmy ma FSB?