Nieźle, bo wykop obsmarował Bułgarię że nic nie daje, putinowcy, zdrajcy Europy, niech wystąpią z UE itd.

Najgłośniej krzyczały ukro-trolle i fajnopolacy, "jak oni śmią tak mało dawać!".

Widzicie głąby, nie należy wszystkich wrzucać do jednego worka, nie należy sądzić po pozorach, a przede wszystkim jak coś media mówią to nie znaczy że tak jest.

Bułgaria może i biedna, może i nie daje dużo, ale jak trzeba to umiała się zachować.