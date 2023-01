Nie wiem co jest nie tak z tymi opiniami Google bo niejednokrotnie kiedy wystawiałem negatywną opinię co więcej dołączałem paragon czy fakturę jako potwierdzenie tego że korzystałem z usług czy też byłem w tym miejscu to opinie bardzo ale to bardzo się ukazywały dosłownie może jedna na 20 się się pokazywała. natomiast kiedy jest ta opinia która ma więcej niż trzy cztery gwiazdki no to od razu jest.