Prawdę mówiąc, ta wersja wykopu powoduje, że nawet się nie chce tego tak namiętnie przewalać jak w starej wersji.

Komenty pozwijane, powiadomień brak, nawet wiedząc gdzie co i jak się napisało, to ciężko to teraz odnaleźć. No słowem, niewygodne to tak samo jak facebook.

Właśnie białkov wyleczył mnie z uzależnienia od wykopu i nawet widzę jak tak jakoś naturalnie moja aktywność tu spada.