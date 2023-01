Ciekawostka: Kidy powstał "Take On Me" i został wydany pierwszy raz, kawałek generalnie przeszedł bez echa i mało kto się nim zainteresował. Dopiero gdy grupa nawiązała współpracęz Tonym Mansfieldem, z jego pomysłu właśnie, postanowiono ten kawałek nieco przearanżować między innymi zmieniając motyw przewodni. Ta wersja, nie do końca odpowiadała zespołowi, ale uwierzyli w zapewniania, że to będzie hit i postanowili ją wydać w takiej formie.

No i był hit.



Pokaż spoiler