#!$%@?. Już nie można tego czytać. Jak narazie, to zachodnia gospodarka upada przez sankcje, które same na siebie nałożyliśmy. Ale bomby nie spadajo… Aha, 1/3 importowanej ropy do Polski, nadal jest z Rosji, ale pelikany nadal łykają ze musi być drogo, bo importujemy ropę z innych źródeł. Podobne z gazem, który jest tańszy niż przed wojna, czy prąd który mamy z węgla. Łykajcie to dalej, a będziecie jeść gruz, bo wojna…