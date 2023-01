No cóż. Jeśli to wejdzie do mainstreamu to trzeba będzie kupować z tzw. drugiej ręki.

BTW dziwne, że producent telewizorów #!$%@? się w treść wyświetlanego materiału. On go ma tylko dobrze wyświetlić. No dziwne to.

To tak jakby zarządczy autostrad mieli eliminować złodziei samochodów. Słuszne w założeniu (kradzież samochody to nie jego skopiowanie) ale czy na aż taką inwigilację sobie pozwolimy?