Apple przyłapanie na skonwaniu prywatnych plików w systemie MacOS

Zawsze się znajdzie jakiś agent co powie:



- Ja tam nie mam nic do ukrycia, nie jestem przestępcą



Wtedy warto takiego poprosić o hasło do maila i możliwość przeczytania jego wiadomości, skoro nie ma nic do ukrycia.

Zazwyczaj wtedy nabierają wody w usta ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )