A najlepsze jest to, że nie ma podstawy prawnej dla przekazywania tego sprzętu - a zatem mamy tu do czynienia CO NAJMNIEJ z naruszeniem zasady legalizmu (administracja działa wyłącznie na podstawie i w ramach przepisów) - o ile nie gorzej. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Mam nadzieję, że opozycja, po wygranych wyborach, nie narobi w gacie - tylko zrealizuje swoje obietnice i pociągnie tych wszystkich dobrodziejów ludzkości do odpowiedzialności.